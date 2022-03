Altersstruktur kaum bekannt : Ukraine-Flüchtlinge im Raum Rendsburg: Vor allem Frauen und Kinder angekommen

Mehr als 550 Geflüchtete sind in Rendsburg-Eckernförde angekommen. Die Ukrainer werden jedoch kaum statistisch erfasst. Die Versorgung der Kriegsflüchtlinge habe laut Kreisverwaltung vorerst Vorrang.

Rendsburg | Weitere 127 Geflüchtete aus der Ukraine sind in Rendsburg angekommen. Am Sonntag, 20. März, wurden sie kurz nach der Ankunft auf die Ämter im Kreisgebiet verteilt. Bereits eine Woche zuvor wurden 260 Menschen aus dem Kriegsland auf dem Gelände des Bildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal empfangen. Auch in den Tagen dazwischen kamen einzelne Geflüchtete ...

