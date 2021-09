Überführung nach Rendsburg : Neue Schwebefähre erreicht Eisenbahnhochbrücke – Montage beginnt am 6. September

Der Neubau der Schwebefähre hat am Donnerstag Rendsburg erreicht. Erstes Ziel war jedoch der Ahlmannkai in Büdelsdorf. Dort wird in den kommenden Tagen die Montage an der Eisenbahnhochbrücke vorbereitet.

Rendsburg | Auf diesen Moment hat die Region Rendsburg lange gewartet. Fünf Jahre, sieben Monate und 26 Tage, um genau zu sein. So lange liegt die Havarie der Schwebefähre auf dem Nord-Ostsee-Kanal zurück. Seit Donnerstag befindet sich die Nachfolgerin dicht an ihrem Bestimmungsort. Um kurz nach 18 Uhr passierte der von den Schleppern „Levensau“ und „NOK1“ geführ...

