U18-Wahl in Rendsburg : CDU holt unter Jugendlichen in Rendsburg-Eckernförde die meisten Stimmen

Manch einer wollte am liebsten die eigene Lehrerin wählen – am Ende entfielen im Wahllokal am Rendsburger ZOB aber die meisten Kreuze auf die CDU. Die AfD holte keine einzige Stimme.

Rendsburg | Immer wieder waren Sätze wie „Alter, ich wähl die Grünen“ oder „Mach CDU!“ zu hören. Die meisten Jugendlichen jedoch, die am Freitag an der U18-Wahl teilnahmen, hielten sich an das Wahlgeheimnis. In 13 Wahllokalen in und um Rendsburg konnten Nicht-Volljährige ihre Stimme abgeben – und das fast genauso wie bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.