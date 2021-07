Reitsport der Extraklasse : Turnierserie beim CSE Ehlersdorf: Finale mit Großem Preis auf Drei-Sterne-Niveau

Das S***-Springen ist mit 10.000 Euro dotiert. Zudem winkt dem Sieger der Turnierserie ein nagelneues Auto. Abgerundet wird das viertägige Event mit der Verleihung des „Goldenen Reitabzeichens“ für Robin Naeve.

Ehlersdorf | Finalrunde auf der Reitanlage von Jörg Naeve: Ab Donnerstag steigt das vierte CSE Ehlersdorf, das mit einem S-Springen auf Drei-Sterne-Niveau am Sonntag endet. Insgesamt 13 Prüfungen werden an vier Tagen angeboten – die bedeutendste am Sonntag um 15 Uhr. Dann steigt der Große Preis von Ehlersdorf, dotiert mit 10.000 Euro, als S***-Springen mit Stechen...

