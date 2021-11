Fußball-Landesliga Schleswig : 1:1 im Spitzenspiel: TuS Rotenhof erkämpft sich verdienten Punkt beim TSV Nordmark Satrup

Vom Unentschieden profitiert die Husumer SV, die nach einem 3:0-Erfolg in Tellingstedt nun wieder Tabellenführer ist. Einziger Wermutstropfen aus Rotenhöfer Sicht ist die Gelb-Rote Karte gegen Nick-Ole Lehmann.

Satrup | In Satrup ging zwar die Siegesserie des TuS Rotenhof – die Gäste hatten zuvor sechs Mal in Folge gewonnen – zu Ende, doch auch mit dem Unentschieden war TuS-Coach „Hermi“ Lausen „hochzufrieden“. In der Tabelle der Fußball-Landesliga Schleswig liegen beide Teams nun punktgleich (26) auf den Plätzen 2 und 3 mit zwei Zählern Rückstand auf den neuen Spitz...

