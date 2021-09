Fußball-Verbandsliga : 6:1 gegen Audorf – TuS Nortorf nutzt Patzer von Slesvig IF und stürmt an die Spitze

Die Vineten müssen schon früh in Unterzahl spielen und sind am Ende überfordert. Derweil kehrt der TuS Bargstedt mit dem 1:0 beim FC Fockbek in die Erfolgsspur zurück.

Nortorf | Der TuS Nortorf ist neuer Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost. Das Team von Trainer Fabian Doege gewann mit 6:1 gegen den TSV Vineta Audorf und profitierte von der 1:4-Niederlage der bisherigen Nummer 1, Slesvig IF, bei der SG Eckernförde/Fleckeby. Derweil ist der TuS Bargstedt nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.