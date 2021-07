Fussball-Kreispokal Holstein : Verbandsligist TuS Nortorf gegen Landesligist SV Tungendorf nur Außenseiter

Coach Fabian Doege warnt vor dem Umschaltspiel des Gegners. Anpfiff in der TuS-Arena ist am Sonnabend um 16 Uhr.

Nortorf | Mit dem Landesligisten SV Tungendorf erwartet den ambitionierten Verbandsligisten TuS Nortorf am Sonnabend (16 Uhr, TuS-Arena) bereits in der 1. Runde des Fußball-Kreispokals Holstein ein äußerst harter Brocken. „Das ist doch gleich mal ein richtiger Gradmesser mitten in der Vorbereitung. Favorit sind wir ganz sicher nicht“, sagt Nortorfs Coach Fab...

