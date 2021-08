Fußball-Landespokal : Aus im Achtelfinale: Schwacher TuS Jevenstedt unterliegt Dornbreite Lübeck 1:4

TuS-Trainer Patrick Nöhren hadert mit der Einstellung und der Leistung seiner Spieler. Der Oberligist profitiert von den vielen Unzulänglichkeiten des Landesligisten.

Jevenstedt | Patrick Nöhren war angefressen. Nach dem Abpfiff des Achtelfinalspiels im Fußball-Landespokal gegen den Oberligisten FC Dornbreite Lübeck stauchte der Trainer des TuS Jevenstedt seine Spieler noch auf Platz zusammen. „Das war gar nichts. Keine Einstellung, keine Körperlichkeit in den Zweikämpfen – und das in so einem Spiel. Der Landespokal ist mit der...

