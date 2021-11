Fußball-Landesliga Mitte : Maximaler Druck für TuS Jevenstedt: Im Kellerduell mit SV Tungendorf zählt nur ein Sieg

Selbst ein Unentschieden wäre für das Team von Trainer Patrick Nöhren zu wenig. Auch der MTSV Hohenwestedt muss gegen den TSV Stein gewinnen. Derweil kann der Osterrönfelder TSV entspannt zum TSV Klausdorf fahren.

Rendsburg | Es ist die wahrscheinlich letzte Chance für den TuS Jevenstedt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Mitte. Sollte das in zehn Spielen immer noch sieglose Schlusslicht (3 Punkte) auch am Sonntag gegen den Drittletzten SV Tungendorf (11) nicht gewinnen, ist der Abstieg wohl nicht mehr zu verhindern.

