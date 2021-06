Fußball : TuS Jevenstedt und OTSV treffen in der 1. Runde des Kreispokals aufeinander

In Rotenhof stehen sich am 1. August mit dem gastgebenden TuS und dem Gettorfer SC zwei weitere potenzielle Titelanwärter gegenüber. Die Vorrunde mit den klassentieferen Vereinen beginnt am 25. Juli.

Rendsburg | Die 1. Hauptrunde im Fußball-Kreispokal Rendsburg-Eckernförde der Saison 2021/22 startet gleich mit einem brisanten Derby. Der TuS Jevenstedt empfängt am Sonntag, 1. August, den Lokalrivalen Osterrönfelder TSV. Bereits in der vergangenen Saison standen sich beide Landesligisten im Pokalwettbewerb gegenüber. Im Achtelfinale setzten sich die Jevenstedte...

