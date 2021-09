Fußball-Landesliga Mitte : TuS Jevenstedt oder MTSV Hohenwestedt: Wer feiert im Kellerduell den ersten Sieg?

Für beide Teams ist es am Sonntag ein richtungweisendes Spiel. Derweil kann der Osterrönfelder TSV am Samstag nach dem guten Saisonstart ohne großen Druck in die Heimpartie gegen den Gettorfer SC gehen.

Jevenstedt | In der Fußball-Landesliga Mitte steht am 6. Spieltag ein Derby mit einer besonderen Brisanz auf dem Programm. Nicht nur, dass zwischen dem TuS Jevenstedt und dem MTSV Hohenwestedt aufgrund der räumlichen Nähe eine Rivalität herrscht, am Sonntag kommt es um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Jevenstedt auch zum Duell der beiden einzig bislang noch sieglosen ...

