Nahe der Flüchtlingsunterkunft : Corona-Verstoß in Rendsburg? 19 Menschen treffen sich zum Fußballspielen

Das Kicken gilt zwar als kontaktarm, Mindestabstände müssen trotzdem eingehalten werden.

Rendsburg | Die Sonne scheint und die Temperaturen passen: Der Wunsch, sich gemeinsam sportlich zu betätigen, ist da. Auch in Rendsburg hielt es am Sonnabend 19 Menschen nicht mehr in ihren Wohnungen. Sie trafen sich auf dem Sportplatz des Oktogon-Geländes, um gemeinsam Fußball zu spielen. Coronakonform war das allerdings nicht. Strenge Regeln für den Sport ...

