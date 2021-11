Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Vertrag bis 2024 verlängert: Trainer Norman Bock bleibt dem TSV Vineta Audorf treu

Der 36-Jährige steht bereits seit 2013 auf der Kommandobrücke der Vineten. Andere, zum Teil höherklassige Vereine buhlten um den Coach. „Mein Herz hat sich für Audorf entschieden. Hier stimmt das Gesamtpaket“, sagt Bock.

Schacht-Audorf | Als Norman Bock am 1. Juli 2013 sein Amt als Trainer des damaligen Fußball-Kreisligisten TSV Vineta Audorf übernahm, war der Hamburger SV noch Wer in der Bundesliga und der Mann, der beim Traditionsverein von der Elbe das Sagen hatte, hieß Thorsten Fink. Auch interessant: Mit einer Woche Verspätung: Vineta Audorf startet gegen Fleckeby in die Saiso...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.