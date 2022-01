Auf Bahngleis von Zug erfasst : Neue Erkenntnisse nach Unfall in Nortorf: Jugendliche war durch ihr Handy abgelenkt

Nach Polizeiangaben ging die Jugendliche am Sonntagnachmittag um die geschlossenen Bahnschranken herum, während sie auf ihr Smartphone blickte und Kopfhörer aufhatte.

Nortorf | Drei Stunden lang war die Bahnstrecke zwischen Neumünster und Rendsburg am Sonntagnachmittag, 2. Januar, gesperrt. Grund war ein Unfall am Bahnübergang in Nortorf. Weitere Details waren am Sonntag noch nicht bekannt. Am Montagmorgen erklärte Polizeisprecher Sönke Petersen auf Nachfrage, dass eine Jugendliche an dem Bahnübergang tödlich verunglückt ...

