Todenbüttel : Blutspende-Termin am Mittwoch in der Schule

Aufgrund der Corona-Krise wird anstelle des Buffets eine leckere Überraschung vom DRK-Ortsverein bereitgestellt.

Todenbüttel | Der DRK-Ortsverein Todenbüttel lädt zum alljährlichen Aderlass ein. Am Mittwoch, 14. April besteht zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in der Aula der Schule Todenbüttel (Hauptstraße 41) die Möglichkeit Blut zu spenden. Online-Reservierung möglich Um Wartezeiten zu vermeiden, können Termine unter www.drk-blutspende.de reserviert werden. Aufgrund der C...

