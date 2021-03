Verkehr, Kita und Schule : Tetenhusen reagiert auf Raser – Tempo-30-Zone für den gesamten Ort

Mit Tempo 115 durch den Ort. Diese Messung führt dazu, dass die Gemeinde für das ganze Dorf eine Tempo-30-Zone erwägt.

Tetenhusen | Die Geschwindigkeitsmessungen im Dorf und deren Resultate beschäftigen die Gemeindevertreter von Tetenhusen. Gemessen wurde an zwei Messpunkten in der Hauptstraße. Auf der Durchgangsstraße nach Kropp und Meggerdorf herrscht viel Verkehr. Die Ergebnisse waren sehr ernüchternd und so nicht erwartet worden. Viele Verkehrsteilnehmer sind zu schnell unterw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.