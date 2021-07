Tetenhusen : Großprojekt in den Ferien: Neue Schränke und digitale Tafeln für die Grundschüler

Zum neuen Schuljahr gibt es zudem eine weitere Neuerung: Als einziger Ort in Schleswig-Holstein bietet die Gemeinde künftig die gemeinsame Betreuung von Kindergarten- und Grundschulkindern an.

Tetenhusen | Im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ laufen die Arbeiten in der Tetenhusener Grundschule auf Hochtouren. In den Sommerferien werden zwei interaktive „Activeboards“ in den Klassenräumen installiert, die die klassischen Tafeln ersetzen sollen. Zudem erhalten die Kinder iPads für den Unterricht. Weiterlesen: Kita-Kinder bereiten sich im „rollenden Klas...

