Geschäftsaufgabe in Tetenhusen : Traditionsbetrieb hört auf: Landbäckerei Jöns schließt nach 111 Jahren

Über drei Generationen hat die Familie Jöns den Betrieb geführt, am 29. Januar ist Schluss. Auf frische Brötchen müssen die Einwohner aber künftig nicht verzichten – es wird eine Alternative im Ort geschaffen.

Tetenhusen | Nach 111 Jahren schließt die Landbäckerei Jöns am Samstag, 29. Januar, endgültig die Ladentür. In der Backstube werden keine Spezialitäten mehr hergestellt, und im Laden duftet es nicht mehr nach frischem Brot. „Nach der Schließung am Samstag übernimmt ab Montag die Bäckerei Rehbehn aus Ascheffel die Versorgung mit Brot, Brötchen und Backwaren, die im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.