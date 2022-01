Mehr als 50 Möglichkeiten : Übersicht der Testzentren: Wo kann ich mich in Rendsburg-Eckernförde auf Corona testen lassen?

Das Netz der Corona-Teststationen in Rendsburg-Eckernförde ist weiter angewachsen. Inzwischen gibt es kreisweit mehr als 50 Möglichkeiten, sich auf eine Covid-Infektion testen zu lassen.

Rendsburg | Die Zahl der Teststationen im Kreis wächst weiter. Die neueste Möglichkeit, einen zertifizierten Corona-Test zu bekommen, wurde an der Rendsburger Schwebefähre eröffnet. Damit gibt es in Rendsburg-Eckernförde über 50 Corona-Teststationen. Auch interessant: Kampf gegen Omikron: Hier sind PCR-Tests möglich – und das kosten sie Der Bedarf an zertif...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.