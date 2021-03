Rendsburg/Büdelsdorf : Termine erst wieder im April: Friseure nach dem Corona-Lockdown ausgebucht

Zwei Coiffeure erzählen, wie es aktuell läuft: Die Kunden und sie selbst sind froh, finanziell ist es aber schwierig.

Rendsburg | Viel Zeit für ein kurzes Gespräch am Telefon haben die Friseure in diesen Tagen nicht. Seit der Öffnung am 1. März – nach monatelangem Corona-bedingten Lockdown – sind sie ausgebucht. „Der März ist mehr oder weniger weg“, erzählt Frank von Hülse „zwischen zwei Kunden“. Er betreibt seinen Salon in der Prinzessinstraße in Rendsburg. Viele glückliche ...

