Schülp bei Rendsburg : Tanker wieder frei: Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals aufgehoben

Das Spezialtankschiff blockierte den Kanal seit Dienstag, 6 Uhr. Jetzt konnte es seine Fahrt zum russischen Hafen Primorsk fortsetzen.

Schülp b. Rendsburg | Das Tankerschiff „Hafnia Torres“ hat am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr für eine Sperrung des Nord-Ostsee-Kanals an der Weiche Schülp gesorgt. Thomas Fischer, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Brunsbüttel, das für den Vorfall zuständig ist, sagte auf Nachfrage von shz.de: „Eine Havarie war es nicht. Das Schiff liegt in der Weiche. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.