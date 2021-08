A7 bei Rendsburg : Tagesbaustelle auf der Rader Hochbrücke führt zu langen Staus

Zuerst waren beide Spuren in Fahrtrichtung Norden betroffen, seit den Mittagsstunden stehen die Fahrzeuge in der Gegenrichtung. Grund sind Asphaltierungsarbeiten.

Borgstedt | Eine Tagesbaustelle auf und vor der Rader Hochbrücke im Verlauf der A7 führt am Dienstag zu Problemen. In beide Fahrtrichtungen steht zeitweise nur eine Spur zur Verfügung. Grund sind Asphaltierungsarbeiten. Die Autobahn GmbH des Bundes lässt vereinzelte Schäden in der Fahrbahndecke ausbessern. 9,5 Kilometer Stau ab Owschlag Die Verengung von zw...

