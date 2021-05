Einkaufszentrum in Büdelsdorf : Einbrecher dringen ins Rondo ein und brechen Geldautomaten auf

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Die Tat ereignete sich am 27. oder 28. Mai. Wem sind Personen oder Fahrzeuge besonders aufgefallen?

28. Mai 2021, 16:33 Uhr

Büdelsdorf | Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag, 27. Mai, 22 Uhr, und Freitag, 28. Mai, 5.20 Uhr, in das Rondo-Einkaufszentrum in Büdelsdorf ein, teilte die Polizei mit. Nachdem sie sich Zugang in den Gebäudekomplex verschafft hatten, steuerten sie einen Geldautomaten an. Den Tätern gelang es, diesen zu öffnen und die Geldkassetten zu entnehmen. Anschließend entkamen sie mit dem Inhalt in bisher unbekannter Höhe.

Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Tatherganges geben können, werden gebeten, die Polizei in Rendsburg unter der Tel. 04331/208450 anzurufen. Insbesondere geht es um Hinweise auf auffällige Personen und/oder Fahrzeuge, die in der Tatnacht oder den Tagen zuvor im Bereich des Einkaufzentrums gesehen wurden.

