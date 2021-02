Serie „Rote Rosen“, Otto-Film : TV-Stars Cheryl Shepard und Nikolaus Okonkwo zogen nach Rendsburg – ohne Reue

Seit einem halben Jahr lebt das prominente Schauspieler-Ehepaar in Rendsburg – und studiert hier neue Rollen ein.

Rendsburg | Frau Shepard, Sie sind in New York geboren, haben in großen Metropolen gelebt und jetzt wohnen Sie in der beschaulichen Stadt Rendsburg. Empfinden Sie das als Kulturschock? Cheryl Shepard: Wenn man es so sehen will, würde ich sagen: Ich liebe diesen ...

