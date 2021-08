Kooperation im Frauenfußball : Aus dem TSV Vineta Audorf und dem TuS Felde wird der FFC Audorf/Felde

Während die Audorferinnen über eine starke Frauenmannschaft in der Landesliga verfügen, bietet der TuS Felde eine überaus intakte Nachwuchsabteilung. Auf Sicht will die Vineta zurück in die Oberliga.

Schacht-Audorf | Zur neuen Saison hat sich im Frauenfußball eine neue Kooperation gebildet. Der TSV Vineta Audorf und der TuS Felde gehen jetzt als Frauenfußballclub (FFC) Audorf/Felde auf Tore- und Punktejagd. Zuletzt hatten Audorf und Felde bereits im Jugendfußball die Kräfte gebündelt und zusammen mit dem SSV Bredenbek und dem SV Grün-Weiß Bovenau die Spielgemeinsc...

