Fußball-Landesliga Schleswig : TSV Kropp und Büdelsdorfer TSV müssen im Kampf um den Klassenerhalt punkten

Während die Kropper Heimrecht gegen den TSV Rantrum genießen, müssen die Büdelsdorfer zum MTV Tellingstedt. Der TuS Rotenhof will den Oktober mit einem Sieg beim BSC Brunsbüttel vergolden.

Rendsburg | Spiele gewinnen! So lautet die einfache Formel für den Büdelsdorfer TSV in der Fußball-Landesliga Schleswig bis zur Winterpause. In den zurückliegenden Partien hat der Tabellenletzte gegen sportlich keinesfalls stärkere Gegner eine zu magere Ernte eingefahren, so dass man jetzt unter Zugzwang steht. Weiterlesen: Daniel Schuberts goldener Schuss in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.