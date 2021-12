Tauwetter nach Dauerfrost : Blitzeis in der Rendsburger Fußgängerzone – Winterdienst im Einsatz

Vor allem der rote Klinker ist mit einer kaum wahrnehmbaren Schicht Eis überzogen. Höchste Rutschgefahr!

Rendsburg | Das einsetzende Tauwetter nach tagelangem Dauerfrost hat gefährliche Nebenwirkungen: In der Rendsburger Fußgängerzone bildete sich am Dienstagvormittag Blitzeis. Vor allem auf rotem Klinker herrschte höchste Rutschgefahr – zum Beispiel an der Ecke Stegen/Nienstadtstraße vor der Coburg'schen Buchhandlung. Dieser Bereich war mit einer klaren und deshalb...

