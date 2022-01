Rendsburger Stadtforst : Sturmtief „Nadia“ fegt durch Gerhardshain – Schäden aber geringer als bei „Christian“ 2013

Mindestens zwei Baumriesen traf es in dem Waldstück am Nord-Ostsee-Kanal dennoch. Ein Betretungsverbot wurde durch die Stadt Rendsburg nicht verhängt.

Rendsburg | Gute Nachricht für Rendsburgs Stadtforst: Sturmtief „Nadia“ hat am Wochenende im Gerhardshain keine größeren Schäden hinterlassen. Anders als bei Orkan „Christian“ im Herbst 2013, als mehr als 800 Bäume dem Unwetter zum Opfer fielen, blieb der Baumbestand am letzten Januarwochenende weitgehend verschont. Weiterlesen: Aufforsten in Rendsburg ein Jah...

