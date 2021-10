Rickerter Weg I in Büdelsdorf : Straßenausbau: Diese Kosten kommen voraussichtlich auf Anwohner zu

Auf einer Versammlung wurden die betroffenen Büdelsdorfer informiert. Bürgermeister Hinrichs sprach von „richtig dicken Brocken“, die einige Grundbesitzer zu tragen haben. Eine Berechnungsgrundlage nannte er ebenfalls.

Büdelsdorf | Der Rickerter Weg I in Büdelsdorf soll im kommenden Jahr ausgebaut werden. Die 41 Grundstückseigentümer entlang der Straße müssen sich an den Kosten beteiligen. Die Stadt Büdelsdorf informierte die betroffenen Anlieger am Dienstag in der Aula der Heinrich-Heine-Schule. Ein Großteil der Eigentümer war der Einladung gefolgt und sparte nicht an Kritik an...

