Gebiet „Hohndoor“ in Fockbek : Björn Winter will mit Bürgerbegehren zügig neue Baugrundstücke erzwingen

Die Planungen für das Neubaugebiet „Hohndoor“ liegen bis 2026 auf Eis. Das dauert Björn Winter viel zu lange. Er ergreift die Initiative, damit die Planungen schneller vorangehen.

Fockbek | Die Gemeindevertretung Fockbek hat entschieden: Frühestens im Jahr 2026 wird mit den Planungen für das Neubaugebiet, das an „Hohndoor“ angrenzt, begonnen. 40 neue Bauplätze sollen in dem Gebiet am Ortsausgang Richtung Hohn entstehen. Am 16. Dezember entschied die Gemeindevertretung, dass der Zeitraum 2026 bis 2030 für die weiteren Schritte bei der Beb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.