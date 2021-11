Conventgarten in Rendsburg : Gegen Extremismus und Gewalt – Stiftungen werden ausgezeichnet

Zirka 800 gemeinnützige Stiftungen gibt es im Land. Um diese zu würdigen und deren Arbeit vorzustellen, wurde am Freitag, 19. November, der Stifterpreis in Rendsburg zum sechsten Mal verliehen.

Rendsburg | Drei Stiftungen aus dem Norden wurden im Conventgarten mit dem Schleswig-Holsteinischen Stifterpreis ausgezeichnet. Der erste Preis ging an die Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide. Mit dem zweiten Preis wurde die DLRG-Stiftung Schleswig-Holstein in Eckernförde gewürdigt. Die „Kinder des Windes“ aus Wesselburen belegen den dritten Platz. ...

