Hilfe für bedürftige Familien : Weil alles teurer wird: Immer mehr Hohenwestedter sind auf die Tafel angewiesen

In der Regel gehen die Kundenzahlen am Anfang eines Monats immer zurück. Doch das ist nach Angaben der Tafelleitung zuletzt nicht der Fall gewesen.

Hohenwestedt | Alles wird teurer – und so herrscht bei vielen Familien Ebbe in der Haushaltskasse. In Hohenwestedt wird die örtliche Tafel daher deutlich häufiger von den Menschen aus der Region angesteuert. Anstieg von 25 Prozent Zuletzt kamen 63 Abholer für genauso viele bedürftige Familien zum Tafel-Ausgabetermin im Thomashaus. Das ist ein Anstieg von über ...

