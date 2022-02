Abgerissenes Wohnhaus : Stegen 4 in Rendsburg: Was passiert mit den Resten der Altstadt-Ruine?

Das historische Gebäude wurde vor einem Jahr abgerissen. Passiert ist seitdem wenig. Der Stadt sind nach eigenen Angaben die Hände gebunden. Auch die Nachbarn wissen nicht, wie es weitergeht. Eine Spurensuche.

Rendsburg | Es ist still geworden am Stegen in Rendsburg. Die Überbleibsel des ehemals geschichtsträchtigen Wohnhauses an der Ecke zum Stegengraben liegen brach. Seit dem Abriss im Januar 2021 ist kaum etwas passiert. Ein etwa vier Meter hoher Pfosten aus Stahl ragt in den Himmel – er blieb beim Abbruch stehen. Ein Grund ist nicht ersichtlich. Das einsame Reli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.