Rendsburg : Holzbretter kaputt: Steg am Obereiderhafen ab sofort gesperrt

Bei einer Kontrolle am Dienstag, 5. April, wurde der Schaden entdeckt. Die Stadt sperrte die Anlage sofort – Die Sicherheit der Nutzer könne nicht mehr gewährleistet werden, heißt es aus dem Rathaus.

Rendsburg | Der Steg am Obereiderhafen im Bereich der „Strandbar“ musste am Dienstag, 5. April, gesperrt werden. „Grund sind Sicherheitsaspekte“, teilte Rendsburgs Stadtsprecherin Dana Frohbös am Dienstagnachmittag mit. Bei einer Sichtkontrolle waren zwei beschädigte beziehungsweise fehlende Holzbohlen aufgefallen. „Die Verkehrssicherheit für die Nutzer kann mit ...

