Zwischen Rendsburg/Büdelsdorf : Bahn lässt marode Brücke über B203 verstärken: Staugefahr bis Mitte Dezember

Die Pfeiler der Brücke entlang der Haupt-Bahnstrecke zwischen Neumünster und Flensburg sind teilweise marode. Sie werden jetzt notdürftig verstärkt. Folge für Autofahrer: Staus vor allem im morgendlichen Berufsverkehr.

Büdelsdorf | Die Bauarbeiten unmittelbar neben der Brückenstraße (B203) am Übergang zwischen Rendsburg und Büdelsdorf dauern noch voraussichtlich bis Mitte Dezember an. Sie haben in dieser Woche begonnen und waren von offizieller Stelle nicht angekündigt worden. An der Brücke müssen die Lager getauscht werden. Auf Nachfrage von shz.de kam jetzt heraus, wer...

