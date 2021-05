Stapel : Ohne Anmeldung zum Abstrich – neues Corona-Testzentrum bei der Feuerwehr eröffnet

Die Tests sind kostenlos. Geöffnet hat die Teststation immer mittwochs in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr.

Stapel | Alle Bürger aus den Dörfern in Stapelholm können sich ab sofort bei der Feuerwehr in Stapel (Bahnhofstraße 25) auf eine Corona-Infektion testen lassen. Jeden Mittwoch bietet die Gemeinde Stapel in Zusammenarbeit mit dem Stapelholmer Pflegedienst aus Drage die kostenlosen Corona-Schnelltests an. Im Einsatz vor Ort sind in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr ...

