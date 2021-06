Diamantene Hochzeit : Stafstedt: Bei Karin und Rudolf Pernot war es Liebe auf den ersten Blick

Vor 61 Jahren lernte sich das Paar auf dem Ringreiter-Ball in Haale kennen. Am Mittwoch feiern beide Eheleute ihr 60. Hochzeits-Jubiläum. Ein Schicksalsschlag im Jahr 2012 schweißte die Familie noch enger zusammen.

Stafstedt | Karin und Rudolf Pernot feiern am Mittwoch ihre diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden vor etwas mehr als 61 Jahren: beim Ringreiter-Ball in Timms Gasthof in Haale. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, steht für Rudolf Pernot fest, der zu diesem Zeitpunkt gerade seine Ausbildung zum Dreher bei der Firma Leser in Hohenwestedt abgeschl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.