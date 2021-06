Mehr Radwege/Nobiskrug-Rettung : Bündnis „Rendsburg 2030“ ruft am Freitag zur Fahrraddemo in der Schleife auf

Los geht es um 14 Uhr vor dem Landestheater. Rund 50 Teilnehmer werden erwartet. Die Organisatoren fordern eine sozial-ökologische Wende mit mehr Velorouten und Klimaziele, die nicht zu Lasten von Geringverdienern gehen.

Rendsburg | Eine lebendige Innenstadt nach der Corona-Krise – dafür ruft das Stadtnetzwerk „Rendsburg 2030“ am Freitag, 18. Juni, zu einer Fahrraddemo durch Rendsburg auf. Beginn ist um 14 Uhr. Damit schließt sich die Gruppe dem bundesweiten Aktionstag „#Aufbruchsklima“ an, der von der Gewerkschaft Verdi und der Bewegung „Fridays for Future“ ausgerufen wurde. W...

