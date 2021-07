„Sprottenflotte“ elektrifiziert : Elf Leihräder in Rendsburg und Fockbek jetzt auch mit E-Antrieb

Das Kieler Bikesharing-System „Sprottenflotte“ wird erweitert. Ab sofort stehen in Rendsburg und Fockbek auch E-Bikes zur Verfügung. Um sie nutzen zu können, muss man jedoch ein Smartphone bei sich führen.

Rendsburg | Der Fahrradverleiher „Sprottenflotte“ fährt jetzt auch in Rendsburg elektrisch. Mit Unterstützung der Sparkasse Mittelholstein und der Stadtwerke SH hat die Kiel-Region am Mittwoch in der Bahnhofstraße am ZOB eine Station mit fünf E-Bikes offiziell in Betrieb genommen. „Es ist großartig, dass wir mit lokaler Unterstützung jetzt auch die Sprottenflotte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.