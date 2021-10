Guten Morgen, Rendsburg! : Spritfressender Geländewagen: Tanknadel fällt sichtlich mit jedem Autobahnkilometer

Als ein Rendsburger neulich tankte, erinnerte er sich an sein allererstes Auto. Fast nach jeder Fahrt auf der Autobahn war damals eine frische Tankfüllung nötig. Heute könnte man sich das nicht mehr leisten.

Rendsburg | Neulich war es wieder einmal so weit: Der Rendsburger musste tanken und ärgerte sich über die astronomischen Spritpreise. Als er nach dem Tanken auf seine volle Tankanzeige guckte, erinnerte er sich an sein allererstes Auto. Ein alter Geländewagen, der nicht nur furchtbar laut war, sondern auch Unmengen an Sprit schluckte. Regelmäßig musste der Ren...

