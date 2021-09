Delle am Wurfkreis : Beschädigter Sporthallenboden in der Rendsburger Herderschule wirft Fragen auf

Die Beschädigung war den Basketballern der Twisters beim Training aufgefallen. Daraufhin sperrte das Bauamt die Halle. Wann sie wieder genutzt werden kann, ist genauso unklar wie die Ursache des Schadens.

Rendsburg | Der Boden in der Sporthalle der Herderschule ist so stark beschädigt, dass dort seit Freitag kein Sport mehr möglich ist. Das Bauamt der Stadt hat die Halle gesperrt, nachdem den Basketballern der Rendsburg Twisters dort am Donnerstag der Schaden aufgefallen war. Wir haben eine Spezialfirma für Sporthallenböden mit der Reparatur beauftragt. Wa...

