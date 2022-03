Rendsburg-Eckernförde : Wohnraum & Spenden: So kann Kriegs-Geflüchteten aus der Ukraine geholfen werden

Darf ich Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen?



Ja, denn laut Bundesinnenministerium erhalten geflüchtete Menschen aus der Ukraine auch ohne Visum einen vorübergehenden Schutz in der EU für ein Jahr, der auf bis zu drei Jahre verlängerbar ist. (Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG). Dies gilt nicht nur für ukrainische Staatsangehörige, sondern für alle Menschen, die sich in der Ukraine aufgehalten haben (also auch Asylbewerber oder ausländische Studierende). Die Flüchtlinge dürfen wohnen, wo sie möchten, egal ob in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder einer Privatwohnung. Damit ist die rechtliche Situation eine andere als bei der Flüchtlingskrise 2015. Eine Meldung bei den Behörden ist trotzdem notwendig, damit die Schutzsuchenden staatliche Leistungen erhalten und in Deutschland krankenversichert sind.