53 Millionen Euro Schuldenberg : Rendsburg muss sparen – an diesen Stellen könnte der Rotstift angesetzt werden

Politik und Verwaltung wollen gemeinsam Sparpotential aufdecken. Die Verantwortlichen bezeichnen die finanzielle Lage als bedrohlich. Die Gewerbesteuereinnahmen sind hoch, doch es gibt ein anderes großes Problem.

Rendsburg | Die Stadt Rendsburg will den Rotstift anlegen. Angesichts einer Gesamtverschuldung von knapp 53 Millionen Euro und einem Defizit von 7,7 Millionen Euro im Haushaltsentwurf 2022 muss Sparpotential gefunden werden. Die Finanzlage der Stadt ist bedrohlich, erklärte Bürgermeisterin Janet Sönnichsen am Freitag. Um die Finanzen in den Griff zu bekom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.