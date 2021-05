Coronavirus : Sollen Kinder geimpft werden? Das meinen Ärzte und Eltern im Raum Rendsburg

Grundsätzlich sei es gut, dass bald auch Kinder immunisiert werden, so der Tenor. Doch das Tempo bereitet Sorgen.

Rendsburg | Während viele Bürger in allen Altersklassen noch immer auf einen Impftermin warten, müssen sich nun auch Eltern langsam Gedanken darüber machen, ob sie ihre Kinder gegen Covid-19 impfen lassen möchten. Mehr zum Thema: Corona-Impfung bei Kindern - Was Sie über Risiken und Nutzen wissen müssen Wohl noch in diesem Monat will die europäische Arzneim...

