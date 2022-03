Seit Sonntagmorgen : Softwarefehler sorgt für Sperrung des NOK: Große Schiffe müssen weiter warten

Mehrere Tage lange hätte die Software keine Probleme gemacht, heißt es. Seit Sonntagmorgen ist jedoch die Lenkung größerer Schiffe unmöglich.

Kiel, Brunsbüttel | Ein Software-Problem hat die Schifffahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal am Sonntag lahmgelegt. Sowohl in Kiel als auch Brunsbüttel können deshalb seit Sonntagmorgen keine größeren Schiffe in den Kanal einfahren, wie ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes am Sonntag sagte. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ darüber berichtet. „Wir mussten den ...

