Büdelsdorf : SPD wählt Sönke Rix zum Spitzenkandidaten - wegen Corona im Eiderstadion

Mit über 95 Prozent fiel das Votum für den Bundespolitiker eindeutig aus.

Büdelsdorf | An einem ungewöhnlichen Ort, in einem Fußballstadion, fand am Sonnabend die Delegierten-Konferenz der SPD Rendsburg-Eckernförde statt. Im Eiderstadion in Büdelsdorf wurde unter Corona-Bedingungen der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix zum Direktkandidaten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.