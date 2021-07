Nach 26 Jahren : Neuer Besitzer: Sönke Nissen übernimmt Ute Kühls „Brillenstudio“ in Nortorf

Vieles soll beim Alten bleiben. Auch die ehemalige Inhaberin bleibt noch eine Zeit lang im Geschäft.

Nortorf | Inhaberwechsel bei Utes Brillenstudio im Nortorfer Teldec-Park: Nach rund 26 Jahren hat die Inhaberin Ute Kühl die Geschäftsleitung an Sönke Nissen, Inhaber der Firma Optik Nissen, übergeben. Alles andere bleibt aber wie es war: Weder am Service, am Personal noch am Sortiment wird sich etwas ändern. Im Juni 1995 hatte sich Ute Kühl mit ihrem Brille...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.