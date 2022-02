Strom, Sprit, Gas und Co. : So reagieren Menschen in Rendsburg auf die steigenden Kosten im Alltag

Strom, Sprit, Gas – in diesen, aber auch in weiteren Bereichen sind die Kosten in den vergangenen Monaten gestiegen oder sollen steigen. In einer Umfrage in der Innenstadt berichten Menschen, wie sie darauf reagieren.

Rendsburg | Die Strompreise sollen in diesem Jahr abermals steigen, die Kosten für den Liter Benzin sind in den vergangenen zwölf Monaten drastisch in die Höhe geschossen – für viele Menschen könnten die zunehmenden Ausgaben im Alltag ein Grund zum Sparen sein. shz.de hat sich in der Rendsburger Innenstadt umgehört, wie die Bürger auf die steigenden Kosten reagie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.