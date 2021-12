Kampf gegen Corona : 160 Impfungen pro Stunde: So ist der Ablauf beim Booster-Marathon in Rendsburg

Das Impf-Pensum, das der Kreis Rendsburg-Eckernförde abarbeiten will, ist enorm. Die Abläufe auf dem Messegelände sind daher straff organisiert. Hier erfahren Impflinge, was sie bei dem Termin erwartet.

Rendsburg | Die Dimension ist gewaltig: 10.560 Drittimpfungen will der Kreis beim Booster-Marathon auf dem Messegelände in Rendsburg-Süd bis Sonntag, 12. Dezember, verabreichen. Das sind gut 1500 Impfungen pro Tag, 160 pro Stunde. Zum Vergleich: Im Impfzentrum Büdelsdorf liegt das Tagespensum in der Regel bei 250 Spritzen pro Tag. Weiterlesen: Großer „Booster-...

