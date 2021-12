Emotionaler Abschied in Hohn : Transall absolviert ihren letzten Flug

Es ist ein bewegender Moment, nicht nur für die zahlreichen Angehörigen des Lufttransportgeschwaders 63. Auch für Kommodore Markus Kleinbauer. Zum letzten Mal startet eine Transall vom Fliegerhorst in Hohn.

